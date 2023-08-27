تقارير: وست هام يعيد التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن ضم ماجواير

أعاد نادي وست هام يونايتد، فتح المحادثات مع مانشستر يونايتد مرة أخرى، بشأن ضم المدافع هاري ماجواير، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، اليوم الأحد.

لا يزال أي انتقال إلى وست هام، يعتمد على حصول المدافع الإنجليزي على مكافأة للمغادرة من قبل «يونايتد»، حيث لا يستطيع «هامرز» الوصول إلى أجره الحالي الذي يحصل عليه مع «الشياطين الحمر».

وحسب الصحيفة، فإن وست هام، وافق على عقد مدته أربع سنوات مقابل 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مع خصم أسبوعي قدره 70 ألف جنيه إسترليني من أجر ماجواير الذي كان يحصل عليه في «يونايتد»، - لذلك عرض عليه النادي مكافأة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني.

وزعمت الصحيفة، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يريد راتبًا أكثر من ذلك، لأنه إذا بقي ماجواير وانتهى عقده مع مانشستر يونايتد، فيمكنه الحصول على أجر أعلى كصفقة انتقال حر.

صفقة ماجواير القياسية

ويلعب ماجواير لمانشستر يونايتد، منذ صيف عام 2019، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة قياسية بلغت 80 مليون جنيه استرليني.

وشارك ماجواير، مع فريق «الشياطين الحمر»، في 175 مباراة (في كل المسابقات)، سجل خلالها سبعة أهداف.

وحصل ماجواير، على شارة قيادة فريق مانشستر يونايتد، في 17 يناير 2020، أبان تولى النرويجي أولي جونار سولسكاير، مهمة تدريب الفريق.