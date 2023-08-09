الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام يقترب من ضم هاري ماجواير في الميركاتو الصيفي

هاري ماجواير
هاري ماجواير

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي وست هام يونايتد، اقترب من التعاقد مع المدافع هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن وست هام وافق على دفع 30 مليون جنيه إسترليني لـ «مان يونايتد» من أجل التعاقد مع هاري ماجواير.

وأضاف رومانو، أن الاتفاق يظل خاضعًا لشكل وبنود الصفقة التي تتم مناقشتها، وأيضًا وفقًا للشروط الشخصية للعقد بين ماجواير ووست هام.

ويلعب ماجواير لمانشستر يونايتد، منذ صيف عام 2019، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة قياسية بلغت 80 مليون جنيه استرليني.

وشارك ماجواير، مع فريق «الشياطين الحمر»، في 175 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها سبعة أهداف. 

وحصل ماجواير، على شارة قيادة فريق مانشستر يونايتد، في 17 يناير 2020، أبان تولى النرويجي أولي جونار سولسكاير، مهمة تدريب الفريق.

وست هام يونايتد هاري ماجواير مانشستر يونايتد فابريزيو رومانو ليستر سيتي

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