الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية محور اهتمام الملايين من المواطنين، في ظل التذبذب في أسعار تداول المعدن النفيس، سواء في السوق المصري أو العالمي، عقب التراجع الذي تشهده الأسعار بفعل تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي على عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في محلات الصاغة بقيمة 30 جنيها، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية مستوى 2235 جنيها، فيما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1914 دولارا.

وكانت الأسعار بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 15 جنيها بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارا بنسبة 1.3%، بفعل عدم استقرار قيمة المعدن النفيس بفعل تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.


وإليكم الأسعار بالتفصيل في الصاغة المصرية بدون مصنعية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2542.75 جنيه.
الشراء 2514.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2331 جنيه.
الشراء 2304.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2225 جنيها.
الشراء 2200 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقاط.

 

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023


سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1907.25 جنيه.
الشراء 1885.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1483.25 جنيه.
الشراء 1466.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1271.5 جنيه.
الشراء 1257.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

 

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023


سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 953.5 جنيه.
الشراء 942.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 17800 جنيه.
الشراء 17600 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

 

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1924$.
الشراء 1922$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

 

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