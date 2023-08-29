الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مهرجان القلعة 2023 وأسعار تذاكر الدخول ومواعيد الحفلات

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

جدول مهرجان القلعة 2023 نال البحث عن هذه الكلمات بحثًا كبيرًا، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأهمية هذا الحدث الذي يحدث مرة كل عام في قلعة صلاح الدين الأيوبي بمصر القديمة. 

جدول مهرجان القلعة 2023

في هذا التقرير نعرض تفاصيل جدول مهرجان القلعة 2023 والفرق والفنانين المشاركين فيه هذا العام ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

بدأ مهرجان القلعة من السبت 26 أغسطس 2023 ويستكمل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في الحفلة الرابعة بحفلة الفنان عز الأسطول وفرقته وفنان بوركهارد أوكسترا، والمطرب مصطفي حجاج مع فرقته الخاصة به.

الحفلة الخامسة يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

  • الفنان مصطفي شوفي وفرقته.
  • الفنان أحمد جمال وفرقته.

الحفلة السادسة يوم الخميس 31 أغسطس 2023

  • حفل سريلانكا.
  • الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموج.

الحفلة السابعة يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 

  • الفنانة نسمة عبدالعزيز.
  • الفنان عزيز مرقة والفرقة الخاصة به.

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

سيمون تشعل أجواء جمهور مهرجان القلعة 2023 بأغنيتى "مش نظرة وابتسامة" و"ماتقولش لحد"

الحفلة الثامنة يوم السبت 2 سبتمبر 2023 

  • الفنان سعيد الأرتيست وفرقته.
  • الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته.

الحفلة التاسعة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 

  • الفنان هشام خرما وفرقته.
  • الفنانة غالية بن على وفرقته.

الحفلة العاشرة من يوم الأثنين 4 سبتمبر 2023 

  • حفلة المنشد أحمد العمري وفرقته.
  • الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الحفلة الحادية عشر من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 

  • الفنانة عبير نعمة.
  • الفنان محمد محسن.

الحفلة الثانية عشر يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 

  • الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.
  • الفنانة ليان شامان وفرقتها.

الحفلة الثالة عشر يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 

  • كورال مركز تنمية المواهب.
  • الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.

أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2023 

يبلغ  سعر تذكرة الدخول لمهرجان القلعة في دورته الـ 31 ما يعادل 60 جنيهًا ليشمل الحفلتين. 

يكون حجز تذاكر الحفل في نفس اليوم ويبدأ بيع سعر التذاكر من الساعة 5 مساء. 

مع العلم أن الحفلة الاولى لمهرجان القلعة 2023 تبدأ من الساعة 8  وحتى الساعة  10.

ويكون موعد الحفلة الثانية لمهرجان القلعة 2023 من 10 الساعة  إلى  الساعة 12.

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مصطفى حجاج وعز الأسطول نجما الليلة الخامسة من مهرجان القلعة 2023

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أول ظهور لعز الأسطول بمهرجان القلعة ورقصات منى بوركهارد مع مصطفي حجاج

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