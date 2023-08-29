جدول مهرجان القلعة 2023 وأسعار تذاكر الدخول ومواعيد الحفلات

جدول مهرجان القلعة 2023 نال البحث عن هذه الكلمات بحثًا كبيرًا، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأهمية هذا الحدث الذي يحدث مرة كل عام في قلعة صلاح الدين الأيوبي بمصر القديمة.

جدول مهرجان القلعة 2023

في هذا التقرير نعرض تفاصيل جدول مهرجان القلعة 2023 والفرق والفنانين المشاركين فيه هذا العام ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

بدأ مهرجان القلعة من السبت 26 أغسطس 2023 ويستكمل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في الحفلة الرابعة بحفلة الفنان عز الأسطول وفرقته وفنان بوركهارد أوكسترا، والمطرب مصطفي حجاج مع فرقته الخاصة به.

الحفلة الخامسة يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

الفنان مصطفي شوفي وفرقته.

الفنان أحمد جمال وفرقته.

الحفلة السادسة يوم الخميس 31 أغسطس 2023

حفل سريلانكا.

الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموج.

الحفلة السابعة يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

الفنانة نسمة عبدالعزيز.

الفنان عزيز مرقة والفرقة الخاصة به.

الحفلة الثامنة يوم السبت 2 سبتمبر 2023

الفنان سعيد الأرتيست وفرقته.

الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته.

الحفلة التاسعة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023

الفنان هشام خرما وفرقته.

الفنانة غالية بن على وفرقته.

الحفلة العاشرة من يوم الأثنين 4 سبتمبر 2023

حفلة المنشد أحمد العمري وفرقته.

الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الحفلة الحادية عشر من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

الفنانة عبير نعمة.

الفنان محمد محسن.

الحفلة الثانية عشر يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

الفنانة ليان شامان وفرقتها.

الحفلة الثالة عشر يوم الخميس 7 سبتمبر 2023

كورال مركز تنمية المواهب.

الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.

أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2023

يبلغ سعر تذكرة الدخول لمهرجان القلعة في دورته الـ 31 ما يعادل 60 جنيهًا ليشمل الحفلتين.

يكون حجز تذاكر الحفل في نفس اليوم ويبدأ بيع سعر التذاكر من الساعة 5 مساء.

مع العلم أن الحفلة الاولى لمهرجان القلعة 2023 تبدأ من الساعة 8 وحتى الساعة 10.

ويكون موعد الحفلة الثانية لمهرجان القلعة 2023 من 10 الساعة إلى الساعة 12.