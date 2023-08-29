الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى حجاج وعز الأسطول نجوم الليلة الخامسة من مهرجان القلعة

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء  في يومه الخامس تقديم حفلات متنوعة لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي. 

ويشهد اليوم ثلاث حفلات على مسرح  محكى القلعة حيث يقدم عز الأسطول الفقرة الأولى من الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء وتعتبر مشاركة عز الأسطول اول مشاركة له في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. 

ومن المقرر أن يقدم عز الأسطول خلال الحفل باقة متنوعة من أغانية المختلفة منها انشودة امون رع ومدد يا الله ومشيت في الحسين وفوق النخل ونسي نسي. 

ويليه فقرة متنوعة ذات طابع إسباني للفنانة مني بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس لاكنتا دوراس وتقدم خلال هذه الفقرة مجموعة من الرقصات التي تحاكي في خطواتها واداءها مصارعة الثيران. 

ويختتم حفل الليلة النجم مصطفى حجاج وفرقته الغنائية حيث يصعد للمسرح في تمام الساعة العاشرة مساء ويقدم للجمهور باقة متنوعة من أغانيه منها يا بتاع النعناع و انا موجود ووحشوني ونصيبي وقسمتي وزحمة حياتي و حب مين وخطوة وعدد آخر من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور. 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

وانطلقت مساء الجمعة أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وتستمر  فاعليات المهرجان لمدة 14 يوما ويختتمها الموسيقار عمر خيرت. 

وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية  فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكي القلعة شعار "كامل العدد".

ويعتبر مهرجان القلعة للموسيقى والغناء واحدًا من أشهر المهرجانات الغنائية في مصر الذي تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر. 

ويعد المهرجان الأكثر إقبالًا من الجماهير نظرًا لانخفاض سعر تذكرة دخول حضور الحفلات وهو 60 جنيهًا مصريًا فقط يستطيع الفرد بهذا المبلغ حضور حفلين دفعة واحدة. 

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