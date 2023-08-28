هشام عباس من محكى القلعة: المفروض يعملوا مهرجان القلعة كل شهر

أعرب النجم هشام عباس، عن سعادته بالمشاركة في فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وقال هشام عباس في كلمته من حفله الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لجمهوره: "وحشتوني جدا ومبسوط إن أنا معاكوا والمفروض يعملوا مهرجان القلعة كل شهر".



ويقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها نارينارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكي لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقت، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.