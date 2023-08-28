هشام عباس وسيمون يستعيدان مشاعر طفولة وشباب جمهور بمهرجان القلعة (صور)

استمتعت حشود جماهيرية ضخمة من ضيوف مسرح المحكى بمجموعة من ذهبيات التسعينيات تجملت بها فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبنخبة من أعماله المتنوعة التى ميزت الساحة الفنية فى نهايات القرن الماضى فتح الفنان هشام عباس سجل الذكريات وتغنى بـ"متبطليش"، السهر والانبساط، وانا وانا، قول عليا مجنون، شوفى، عيني، ميدلي ليالى الشوق -فين وفين - سامع قلبي، زمان وانا صغير، جوه عيونى، يا حالولو، كام مرة، طول ما انت بخير، ميدلى ساعة لقلبك - زي الأول - أحلى ما فيكي، يا ليلة، نارى نارين وفينه.

سبقته الفنانة سيمون التي تشارك في الفعاليات لأول مرة واستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 والتمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها تاني تاني، قاعدين ساكتين كدة ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسى، خاف مني، بتكلم جد، مبقاش عندى خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر، ميرسي وغيرها، كما استضافت المغنى والموسيقار عاصم فوزي الذي وجه لها التحية لهذه الدعوة.

هشام عباس

هشام عباس

سيمون

هشام عباس

هشام عباس

هشام عباس

سيمون