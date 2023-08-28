سيمون تشعل أجواء جمهور مهرجان القلعة بأغنيتي "مش نظرة وابتسامة" و"ماتقولش لحد"

اشعلت المطربة سيمون حفلها الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

وتفاعل الجمهور مع المطربة سيمون على نغمات اغنية "مش نظرة وابتسامة" و"ماتقولش لحد" وسط رقصات وتصفيق حاد من الجمهور.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا، منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وكان أحيا أمس النجم هانى شاكر تأكيد استحقاقه لقب أمير الغناء العربى، الذى ناله بعد نجاح مشواره الفني والاستحواذ على وجدان عشاقه، وتغنى بكوكبة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي كان منها: بحبك يا غالي، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الإحساس، ماتهدديش، يا ريتني، أصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكي، كدة برضه يا قمر، وعد مني، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألي على الضحكاية، وغيرها إلى جانب جانا الهوى لعبدالحليم حافظ.