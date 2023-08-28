عز الأسطول: سعيد بمشاركتي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كثيراً

قال الفنان عز الأسطول، إنه سعيد لمشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، معبراً: "فرصة عظيمة لأي فنان يشارك في مكان مصري أثري له هوية مصرية وسط نجوم مصريين، وكنت أتمنى المشاركة وها قد تحقق الحلم".

مهرجان القلعة للموسيقى

وأكد عز الأسطول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك نخبة كبيرة من كل النجوم الكبار كانوا متواجدين في هذا المهرجان الموسيقي.

وتابع: "أحب تقديم أعمال متنوعة بين الأغاني ذات اللهجة العربية خلال هذه النوعية من المهرجانات الشعبية، وذلك لأن التفاعل مع الجمهور في هذه النوعية من الأغاني بيكون قوي جداً".

واستطرد: "معظم الأغاني اللي هغنيها في مهرجان القلعة ستكون مصرية مختلفة ومنها أغاني مصرية صعيدي وتراثية وفي بكرة أغنية صوفية اسمها مدد".

إرضاء كافة الأذواق الموسيقية

وأشار إلى أنه حريص كل الحرص على تقديم أنواع مختلفة من الغناء لإرضاء كافة الأذواق المتواجدة.