الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نستوني ولا إيه.. هكذا استقبلت سيمون جمهورها بحفل مهرجان القلعة

سيمون
سيمون

أعربت المطربة سيمون عن سعادتها بمشاركتها الأولى في فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ورحبت سيمون بجمهورها الذي حرص على التواجد لحضور رابع ليالي مهرجان القلعة في دورته 31 وقالت على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين: مبسوطة أني معاكوا ناتو نسيتوني ولا إيه؟ "ورد عليها الجمهور بترحيب كبيرا وتصفيق حاد للترحيب بها.

وتقدم سيمون خلال الحفل مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كده، قلبي الأولى وغيرها.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبستها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبد العزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

سيمون المطربة سيمون مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الاوبرا

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