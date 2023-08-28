سيمون تغني تتر مسلسل سوق العصر برفقة المطرب عاصم فوزي بحفل مهرجان القلعة

حرصت المطربة سيمون على تقديم مفاجأة جديدة لجمهور حفلها الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فاعليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا.

وقدمت سيمون الجمهور المطرب عاصم فوزي مغني تتر المسلسل الشهير سوق العصر وقدما الاغنية على طريقة الديو وسط ترحيب كبير من الجمهور والذي استعاد الذكريات على انغام الأغنية.

وتقدم سيمون خلال الحفل مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كده، قلبي الأولى وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروضا لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.