الأهلى يُخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المحلى والبطولات المستحدثة

أرسل نادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية.

وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد، قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية، خاصة أن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة (الدوري الإفريقي لكرة القدم) بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».

على جانب آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته، اليوم الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا، أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يستمر حتي 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.