مؤتمر فيتوريا: هدفنا الأساسى هو مصلحة منتخب مصر.. و"صلاح" لم يقصر معنا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ضرورة المواجهتين المقبلتين للفراعنة في التوقف الدولي أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا وتونس وديًا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي اليوم: «دوريات العالم بالكامل قد بدأت باستثناء دورينا وهذه أول عقبة واجهتنا، بالإضافة لحصول 11 لاعبا من صفوفنا على إنذار ومن الممكن أن يغيب منهم عن أول لقاء في أمم إفريقيا».

وأضاف عن اختياراته لاعبي من الأهلي: «إذا نظرت للمعسكر ستجد أننا اخترنا فقط 4 لاعبين من الأهلي مقارنة بالمعسكر الماضي الذي ضممنا خلاله 8 أو 9 لاعبين لذلك اخترنا من كل فريق حسب ظروفه».

وتابع: «المباراتان المقبلتان تشكلان أهمية كبيرة بالنسبة لنا استدعينا 23 لاعبا و3 حراس مرمى للقائمة، ومعايير اختيار اللاعبين بالنسبة لذلك المعسكر كانت تعتمد على اللاعبين الذين يلعبون بشكل أكبر في الفترة الماضية، هدفنا الأساسي هو مصلحة منتخب مصر ولكن نضع في الاعتبار أيضا أن الفرق في مرحلة الإعداد حاليا ولذلك لم نختر الكثير من اللاعبين من فريق واحد كي لا يؤثر ذلك على إعداد الأندية».

وأوضح: «في المعسكر الماضي كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا قبله بثلاثة أيام والآن سيخوض الأهلي كأس السوبر عقب المعسكر بنفس المدة ، أمامنا تقريبا 10 أيام قبل المباراة الأولى في المعسكر، المهم هو مصلحة المنتخب كأولوية قصوى».

وعن تقارير ارتباط محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بالانتقال للدوري السعودي قال: «في الوقت الحالي من الواقعي أن تتواجد مفاوضات بين الأندية السعودية ومحمد صلاح. هو لم يقصر معنا نهائيا مع المنتخب وبالتأكيد يمتلك الكثير من الناس حوله».

واختتم عن اقتراح إقامة الدوري من دور واحد: «نحن على أعتاب بداية الدوري لذلك لا يمكن تغيير نظامه بالكامل في الوقت الحالي، وذلك القرار لا يمكن أن يتوقف على شخص واحد ولكن يجب أن يتم الاتفاق على كل شيء لتغيير الموقف الذي نعاني منه».