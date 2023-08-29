الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الإفريقية: مصر تنحاز للأمن والسلم بالسودان

الدكتور رامي زهدي
الدكتور رامي زهدي خبير الشئون الإفريقية

قال الدكتور رامي زهدي، خبير الشئون الإفريقية، إن  الدولة المصرية دائمًا تسعى للحفاظ على المؤسسات الوطنية وتنحاز للأمن والسلم في الدولة السودانية، وحرصت مصر على عمل إجراءات أمنية حدودية توفر أمن المنطقة والاستدامة في هذا التوقيت، واستيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين وعمليات المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب.

وأضاف خبير الشئون الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية بأزمة السودان، ومن بينها دول الجوار، آملًا في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والسلم في السودان ليصبح كما يجب أن يكون.

الحفاظ على المؤسسات السودانية

وأوضح زهدي أنه لا بد من إيقاف العمليات على الأرض، ثم يلي ذلك عملية سياسية متكاملة ومستدامة تستوعب كل الأدوار المرجحة لمكونات المجتمع السوداني.

 

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