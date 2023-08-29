الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اكسترا نيوز" تستعرض رؤية مصر لخروج السودان من أزمته

السودان
السودان

في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية، وحرص القيادة السياسية على عرض رؤية مصر لإنهاء الصراع في السودان، وذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر قمة دول الجوار السوداني، الذي انعقد في شهر يوليو الماضي.

وفي هذ الصدد استعرضت فضائية  "إكسترا نيوز" تقريرًا عن رؤية مصر لخروج السودان من الأزمة والتي جاءت كالآتي:

رؤية مصر لخروج السودان من الأزمة

- مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد.

- بدء مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

- مطالبة كافة الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

- إقامة ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا.

- وضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات.

- حماية موظفي الإغاثة الدولية وتمكينهم من أداء عملهم.

- إطلاق حوار للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية.

- يهدف الحوار لبدء عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب. 

مصر السودان الازمة الرئيس السيسي “إكسترا نيوز” رؤية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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