خبير علاقات دولية: زيارة البرهان لمصر بهذا التوقيت مهمة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر زيارة مهمة واختيارها كأول دولة و محطة له دليل على مكانتها، وأنها تسعى لاستقرار الداخل السوداني.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الزيارة تعني أيضاً دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، وعلاقات قوية وراسخة تربط بين مصر والأشقاء في السودان، كما تسعى مصر من خلال الزيارة لإيجاد حلول، وإيجاد حل شامل للأزمة السودانية.

دور مصر كبير

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، علي أن مصر لها دور كبير منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث أنها تتحرك علي كافة المحاور لحقن دماء الأشقاء ، ولاتنسيق مع دول بجوار السودان لإيجاد حل حقيقى ، و رفض التدخلات الشئون الخارجية.