الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الدولة تتوجه للسياحة التعليمية من جديد

الجامعات والمدارس
الجامعات والمدارس الانترناشونال،

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن للسياحة أنواع متعددة منها السياحة التعليمية التى تهتم بها الدولة، لكى نصل إلى 30 مليون سائحًا، ونسعى لفتح أنواع متعددة وليس السياحة الترفيهية والثقافية فقط ومن ضمنها السياحة التعليمية والدينية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتوجه إلى السياحة التعليمية من جديد حيث أن مصر كانت من مستقبلي هذا النوع  من قبل وتعمل الآن على استرجاعها.

توسعات في الجامعات والمدارس

وأشار الخبير السياحي،  إلى أن هناك العديد من التوسعات في الجامعات والمدارس الانترناشونال، خاصة في منطقة العلمين الجديدة، إلى جانب افتتاح العديد من كليات الطب والهندسة والأسنان وأيضا الأكاديمية البحرية، وكل هذه التوسعات تؤكد نجاح الدولة في البنية التحتية لقطاع التعليم وباقي القطاعات.

 

السياحة التعليمية العلمين جامعات الترفيهية والثقافية مصر هذا الصباح اكسترا نيوز

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