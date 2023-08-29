خبير: الدولة تتوجه للسياحة التعليمية من جديد

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن للسياحة أنواع متعددة منها السياحة التعليمية التى تهتم بها الدولة، لكى نصل إلى 30 مليون سائحًا، ونسعى لفتح أنواع متعددة وليس السياحة الترفيهية والثقافية فقط ومن ضمنها السياحة التعليمية والدينية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتوجه إلى السياحة التعليمية من جديد حيث أن مصر كانت من مستقبلي هذا النوع من قبل وتعمل الآن على استرجاعها.

توسعات في الجامعات والمدارس

وأشار الخبير السياحي، إلى أن هناك العديد من التوسعات في الجامعات والمدارس الانترناشونال، خاصة في منطقة العلمين الجديدة، إلى جانب افتتاح العديد من كليات الطب والهندسة والأسنان وأيضا الأكاديمية البحرية، وكل هذه التوسعات تؤكد نجاح الدولة في البنية التحتية لقطاع التعليم وباقي القطاعات.