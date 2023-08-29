الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 405 محاضر تموينية وضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 405 محضار تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتنوعت تلك المخالفات ما بين 181 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 224 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخبز 

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها  تحرير محضرين جنح قسم شبين الكوم ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف فى كمية قدرها 21 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء. 

ضبط 4 أطنان زيت طعام بدون مستند ومجهولة المصدر 

كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بحوزته كمية قدرها 4 أطنان زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا  ضد المدير المسئول عن محل  لتجارة الأدخنة لحيازته كمية قدرها 1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيا بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة. 

محافظ المنوفية يوجه باستمرار المتابعة والتفاعل مع الغش التجاري 

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

محافظة المنوفية سلع مجهولة المصدر بمحافظة المنوفية محاضر تموينية لمخابز بالمنوفية مدرية التموين الغش التجاري بمحافظة المنوفية

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