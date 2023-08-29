تفاصيل الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لجراحة عاجلة

تدور التساؤلات حول الحالة الصحية للشاعر الكبير عنتر هلال، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، خضع على إثرها لجراحة عاجلة استمرت لمدة 5 ساعات، أمس الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة.

تفاصيل الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الشاعر عنتر هلال يتواجد حاليا بغرفة العناية المركزة عقب إفاقته من العملية، ومنع عنه الأطباء الزيارة تماما بعد أن خرج من غرفة العمليات، كما منع من الكلام حتى لا تحدث أي مضاعفات.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يستمر في العلاج في غرفة العناية المركزة لعدة أيام، على أن يجري الأطباء بعدها، عددًا من الفحوصات الطبية قبل نقله لغرفة عادية.

وعكة صحية

يذكر أن الشاعر عنتر هلال تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها لمعهد القلب، وخضع للعديد من الفحوصات والتحاليل قرر بعدها الأطباء دخوله الي غرفة العمليات بشكل عاجل.

وأثبتت الإشعات والتحاليل التي أجراها الشاعر عنتر هلال وجود انسداد في الشرايين، و ضرورة أخد شريان من القدم، لعمل تركيب وتسليك لشريان القلب، وبالفعل دخل غرفة العمليات في الثامنة من صباح أمس ، وخضع لجراحة مدتها 5 ساعات.

ويتواجد معه حاليا بالمستشفى عدد من أفراد أسرته، وحرص عدد من الفنانين على الاطمئنان على صحة الشاعر الكبير.

ويعد عنتر هلال من أكبر الشعراء في مصر وتغني بكلماته عدد كبير من النجوم.

عنتر هلال

وعنتر هلال ممثل شاعر وموسيقي ورسام مصري من مواليد محافظة قنا عام 1955 بدأ حياتة الفنية ممثل مسرح فى جامعه أسيوط، وحصل على جائزه أفضل ممثل عام 1979 عن مسرحية بعنوان "المخططين"، وكتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهشام عباس وحمادة هلال لدية الكثير من الأغانى فى السينما مثل أغنية كامننا للمطرب محمد فؤاد فى فيلم إسماعيلية رايح جى ومؤلف اغانى فيلم "هندى" للفنان محد فؤاد وفيلم "كرسى فى الكلوب" وفيلم "يا تحب يا تقب " وفيلم "هندى" لمحمد هنيدى و"بونو بونو.

وغنى من كلماته نخبة من رموز الأغنية، ونالت أغانيه شهرة واسعة، ومنها "كامننا" للفنان محمد هنيدي، ودويتو "عيني" الذي قدمه النجوم حميد الشاعري وهشام عباس، و"يا مايا" و "اللي في باله" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، و " كل البنات بتحبك" للفنان حسام حسني، و "اه يا حنان" مصطفى حجاج، و "يادنيا دوارة" للفنان حميد الشاعري.

وقدم الفنان محمد محيي، من كلمات الشاعر عنتر هلال، أغاني عديدة، منها أغلى الناس، و توب الفرح، وجاي تقولي، وآن الأوان، وقلبي عليك، ولا لوم عليا، و أتاري، وغيرها.