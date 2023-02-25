نجوم الإعلام على السجادة الحمراء فى احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامى باليوبيل الفضى

وصل الإعلامي حسن حامد والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني والإعلامية لما جبريل والكاتب الصحفي مصطفى بكري، لمقر مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لاحتفالية اليوبيل الفضي، وشهدت السجادة الحمراء للاحتفالية حضور الإعلامي أحمد المسلماني والشاعر عنتر هلال والمخرج شكري أبوعميرة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، استعدادًا لانطلاق احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.





وقامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بوضع عدد من اللافتات استعدادًا لانطلاق احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر انطلاقها بعد قليل بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشائها.

وقامت مدينة الإنتاج الإعلامي بعدد من التجهيزات خلال الأيام الماضية لحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي والمقرر إقامته بقاعة الاحتفالات بالمدينة.



حيث قامت كافة قطاعات المدينة بوضع اللمسات النهائية لإخراج الحفل بأبهى صورة، والتي تناسب اسم ومكانة مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة الذي ولد عملاقًا وظل هكذا على مدار الـ25 عامًا الماضية.

وسوف يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما، الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ الدراما العربية.



ومن المنتظر أن يقوم بتغطية الحفل عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية والعربية الشهيرة، وقد قامت المدينة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة داخل المكان المخصص للأطقم الفنية للقنوات، وذلك لإجراء اللقاءات الصحفية والتليفزيونية التي تساعدهم في عمل تغطية تليفزيونية متميزة.



جدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أصدرت طابع بريد تذكاريًا بهذه المناسبة التي توافق ذكرى تأسيس المدينة في نوفمبر 1997 بسواعد مصرية خالصة، وخبرات عالمية على أعلى مستوى.