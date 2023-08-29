تكتشفها في شعرك.. أعراض مفاجئة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يعتقد الكثير منا أننا نعرف أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، حيث تعد صعوبة التركيز أو الجلوس ساكنًا أو تذكر الأشياء من العلامات النموذجية للحالة التي يمكن لمعظم الناس التعرف عليها.

ولكن هناك عرضًا آخر أكثر إثارة للدهشة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تم تسليط الضوء عليه في دراسة حديثة، ويمكن رؤيته في الشعر .

يمكن أن يحدث نتف الشعر المعروف باسم هوس نتف الشعر عند الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب السلوكي، في تقرير حديث يتذكر الأطباء في الهند حالة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث قامت بسحب الشعر من رأسها.

وفقا لموقع ذا صن كانت تسحب خصلات شعرها ما يصل إلى عشر مرات في اليوم لأنها كانت تشعر بالقلق أثناء تجوالها في الغرفة، عند الفحص وجد الأطباء أن لديها بقع صلع فوق رأسها، خاصة في منطقة التاج.

عانت أيضا من اضطراب اكتئابي كبير، واضطراب الأكل والشره المرضي ونوبات الشراهة عند تناول الطعام مع ممارسة التمارين الرياضية المفرطة.

ويعتقد العلماء أن نتف الشعر المزمن قد ينجم عن انخفاض مستويات الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تنظم المزاج والتحفيز، حيث يعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مستويات منخفضة من المادة الكيميائية.

ولهذا السبب غالبًا ما ينخرط الأشخاص المصابون بهذه الحالة في ما يُعرف بسلوك البحث عن الدوبامين.

إلى جانب انخفاض مستويات الدوبامين، غالبًا ما يكافح الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتنظيم عواطفهم، نتف الشعر هو إحدى استراتيجيات التكيف التي تنظم الحالات العاطفية السلبية مثل التوتر عن طريق زيادة الدوبامين والسيروتونين.

أعراض أخرى يجب أن تعرفها

الغفلة

وجود فترة انتباه قصيرة وسهولة تشتيت الانتباه

ارتكاب أخطاء طائشة على سبيل المثال في الواجبات المدرسية

الظهور بالنسيان أو فقدان الأشياء

عدم القدرة على الالتزام بالمهام المملة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً

يبدو غير قادر على الاستماع للتعليمات أو تنفيذها

تغيير النشاط أو المهمة باستمرار

مواجهة صعوبة في تنظيم المهام

فرط النشاط والاندفاع

عدم القدرة على الجلوس ساكنًا، خاصة في الأماكن الهادئة أو

التململ باستمرار

عدم القدرة على التركيز على المهام

الحركة الجسدية المفرطة

الحديث المفرط

التصرف دون تفكير

مقاطعة المحادثات