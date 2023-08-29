بنقوش فرعونية.. «السيد الخطيب» يُروج لحرفته في صناعة الطواقي (فيديو)

داخل دكان صغير بمنطقة المنشية القديمة، يقف ذات الوقفه منذ نعومة اظافرة، 50 عامًا مرت على ذلك الطفل الشغوف بمعرفة صنعة والده، ليتحول إلى أحد محترفيها.

"صنعة في اليد تغني صاحبها من المهالك" هذا هو مبدأ صانع الطواقي، الذي تعلمه من والده على مدار سنوات حياته ولتكون دافع له بأن يمر العمر وهو لازال يقف بذات الشغف لتصنيع الطواقي، لمهنه لايعملها الكثيرين.

مراحل عدة تمر بها تلك الصناعة، يتقنها “الخطيب” بيديه دون تدخل يد عامله وسيطة، بدءا من رسم الماكيت الجاهز لقصه وتقسيمه، ليستعد لمرحلة تقويته بماده مدعمه وتسخينه ليسهل تشكيله في صورته النهائية للطواقي.

أراد “الخطيب” أن يجدد من عمله ويصيف له لمسة جمالية تجذب مزيدًا من الزبائن، فنقش عليها صور فرعونية واخرى عليها اسم مصر بألوان علمها، معلقا بشعر بالفخر عندما اضيف لعملي اليدوي اللمسة الوطنية حبا لبلدي.

وواصل “الخطيب” أن تلك الصناعات اليدوية المحلية الصنع هي فخر الصناعة المصرية فقط تحتاج الى مزيد من الدعم والتشجيع حتى يكون لها دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد المصري المحلي.

واختتم: تلك الصناعات اليدوية المحلية الصنع هي فخر الصناعة المصرية فقط تحتاج الى مزيد من الدعم والتشجيع حتى يكون لها دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد المصري المحلي.

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اقدم صانع طواقي

اقدم صانع طواقي

اقدم صانع طواقي

اقدم صانع طواقي