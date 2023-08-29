الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 35 ألف طن نواتج تطهير كافة المناطق بنطاق منية النصر بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينة منية النصر، وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية.

وقال مختار إنه تم رفع 35 ألف طن من نواتج التطهير من كافة المناطق بنطاق مركز ومدينة منية النصر على مدار أيام الحملة.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه تم التنسيق مع محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة. حيث شمل العمل رفع نواتج التطهير بنطاق مركز منية النصر وتم التخلص الآمن منها واستخدامها في ردم بركة مياه عميقة بقرية النزل، حفاظًا على تقليل النفقات. كما شمل العمل إخلاء عدد من المواقع، بما في ذلك مدخل مدينة منية النصر بدايةً من كوبري الفرنساوي وحرم ترعة البحر الصغير أمام قرية ميت عاصم، وكذلك إخلاء نواتج التطهير لترعة ميت عاصم على الطريق الزراعي، وإخلاء نواتج التطهير بدايةً من كوبري الطاهري حتى نهاية قرية ميت عاصم، وإخلاء نواتج التطهير من على حرم طريق البحر الصغير أمام برمبال الجديدة، وإخلاء نواتج التطهير وإزالة الغاب والأشجار في توسعة طريق قرية النزل، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ودكرنس وبني عبيد والمنصورة.

يذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا من ذات اليوم عن بعض القرى بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد والعمل على خط بولي إيثيلين 630 مم، حيث تتأثر عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياه.

الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية منية النصر رفع تراكمات

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