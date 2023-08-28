"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حدوث متحورات لكورونا والفيروسات التنفسية الأخرى حالة طبيعية ومتوقعة علميًا وطبيعية، مؤكدًا أنه في كل متحور يكون هناك دراسة وبائية وترقبية لنعرف إذا كان أكثر انتشارًا وأكثر حدة، وهل له مضاعفات غير المتوقعة أم لا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل العالم قال إنه متحور جديد من أوميكرون وهو أكثر انتشارًا، مؤكدًا أن المتحور الجديد يحدث حتى يتغلب الفيروس على مناعة الإنسان والصحة العالمية قالت إن أعراضه بسيطة ولا يستدعي دخول المستشفيات.

وأكد أنه يوجد في مصر ترقب شديد جدًا وعدد الحالات قليلة جدًاا ولم يسجل انتشار وبائي لهذا المتحور الجديد، مشيرًا إلى أن فكرة اللقاح الجديد لا يوجد حاليًا ما يستدعي اللقاح لكن يوجد حالات هي الاكثر عرضه للاصابة بالفيروس وتشمل كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والقلب وأصحاب الأمراض المناعية نحتاج منحهم لقاح كورونا الانفلونزا حتى لا يحدث لهم مضاعفات.

لا نحتاج لقاح قومي في هذه المرحلة

وأوضح أن فكرة أن يكون هناك لقاح قومي في هذه المرحلة الحالية لا نحتاجها، مشيرًا إلى أن أعراض المتحور الجديد تدور حول التهاب في الزور رشح وتكسير في الجسم وحرارة بسيطة.