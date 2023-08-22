أمجد الخولي: متحور EG.5 متوقع أن يكون مثل أوميكرون.. وهذه أهم أعراضه

قال أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تصنف المتحورات لثلاثة أقسام أولها تحت الملاحظة، والثاني سرعة الانتشار، أو متحور ذات أهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن المتحور الجديد EG.5 يتبع أوميكرون والذي أدى لزيادة كبيرة في أعداد الحالات ولكن لا زيادة في أعداد الوفيات ومتوقع أن المتحور الجديد يتبع نفس السلوك ولكن تبقى الأعراض تكون خفيفة ومعدلات دخول المستشفيات أقل من المتحورات الأخرى.

وتابع، أنه من صعب على الشخص العادي أوالطبيب التفرقة بين أعراض البرد والإنفلونزا والمتحور الجديد، ولذا يلجأ للفحوصات المعملية لان الأعراض تتشابه بشكل كبير ويصعب معرفتها.

المهم أن نكون أكثر التزامًا في فصل الشتاء

وأكد أنه من المهم أن نكون أكثر التزامًا في فصل الشتاء لأن معدلات الإصابة بكوفيد ونزلات البرد والانفلونزا تزيد بسبب عدم التهوية والبرودة، مشيرًا إلى أن أعراض المتحور الجديد تدور حول ارتفاع مستمر في درجة الحرارة وضيق في التنفس وعدم الاستجابة للعلاج واستمرار هذه الاعراض لثلاثة أيام.