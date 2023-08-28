الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات: يوجد مقومات اقتصادية وتنموية مهمة تجمع بين مصر والسودان

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يوجد تاريخ مشترك يجمع بين مصر والسودان، وكذلك القواسم الجغرافية ومصدر المياه واحد وهو رئيسي يعتمد عليه الشعبين.

وأضاف خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أنه يوجد أطر تنظيمية تجمع بين البدين بالإضافة إلى أن هناك تحديات مشتركة مثل عدم الاستقرار في الإقليم بشكل عام وأزمة سد النهضة.

وأكد أن كل هذا يجعل البلدين على أرضية واحدة وبيئة واحدة من الناحية الجغرافية والجيوسياسية والأهم أنه يوجد مقومات اقتصادية وتنموية مهمة للبلدين بحكم الجوار الجغرافي والترابط بين البلدين ورص التكامل الاقتصادي بينهما كبير.

لا يمكن تحقيق مكاسب استراتيجية بين البلدين دون تحقيق الاستقرار

وأشار إلى أن كل هذه العوامل تفسر اهتمام مصر بمساندة الأشقاء السودانيين على الخروج من الأزمة الحالية لأنه لا يمكن تحقيق مكاسب استراتيجية بين البلدين دون تحقيق الاستقرار.

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محمد فايز فرحات مقومات اقتصادية تنموية مصر السودان تحديات مشتركة أزمة سد النهضة

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