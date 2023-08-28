الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا بالإسكندرية

قصر ثقافة الأنفوشي
قصر ثقافة الأنفوشي

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية التي انطلقت منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي بقصر ثقافة الأنفوشي، وشارك فيها العديد من الفرق الفنية التي قدمت لأهالي وضيوف المدينه من المصطافين أروع الاستعراضات الفنية وتعرفوا من خلالها علي تراث وفلكلور وعادات مختلف محافظات مصر ممثلة في هذه الفرق. 

عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية

الفعاليات التي قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي، استهلت بالعرض الفني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي، ومدرب الفرقة محمد فاروق ومصمم الرقصات كابتن أحمد عبد الرازق، قدمت من خلاله مجموعة من أروع فقراتها الاستعراضيه المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق منها الصعيدي، والفلاحي، التنورة الملاوية، أفراح الأقصر، النوبي، بالإضافة إلى فاصل عزف علي آلة الربابه مع أصغر موهبه في الفرقة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور. 

وقدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح باقة من أجمل التابلوهات الإستعراضية المتميزة والمعبرة عن التراث والفلكلور البورسعيدي الأصيل حازت إعجاب وتفاعل جمهور الحاضرين منها "شباب البحر، البحرية، الصياد، الخلاله، آه يالاللي، ياطير يارمادي د، بتغني لمين ياحمام"، وقدم البرنامج بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية وكوكبة من مثقفي الثغر وفنانيها وجمع غفير من أهالي وضيوف المدينة.

“قصور الثقافة” تواصل فعاليات القافلة الثقافية

فى الوقت نفسه، وضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية للقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية؛ واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لليوم الثاني فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمنطقة برج العرب القديمة بالإسكندرية.

تضنت فعاليات أمس عددا من الورش الفنية تحت إشراف متخصصين كل في مجاله منها ورشة تعليم فن الكروشيه وتنفيذ مكرمية وشنطة هاند ميد للفتيات وإستكمال ورشة الريزون وتنفيذ حامل للحلويات مع المدربة هيام عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة الإكسسوارات باستخدام الخرز الملون وتدوير الخامات تصميم نوت بوك مع المدربه صباح فرحات.

عمرو البسيوني ثقافتنا في اجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة الانفوشي تراث وفلكلور وعادات

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