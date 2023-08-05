السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أطفال بشاير الخير في ضيافة ثقافة الأنفوشي ضمن البرامج المقدمة للإسكان البديل (صور)

أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي أطفال مدينة بشاير الخير ١-٢، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

بدأت فعاليات الزيارة بجولة تفقدية داخل القصر، تم خلالها التعرف على الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، هذا إلى جانب زيارة معرض الكتاب والحرف اليدوية.

أعقب ذلك عرض فيلم "السيدة مريم العذراء" من قصص النساء فى القرآن، ومسابقة معلومات عامة، تم خلالها توزيع كتب من إصدارات الهيئة على الفائزين إشراف منى طه ونجلاء عبد القادر. وتوجه الأطفال إلى مكتبة القصر للقراءة والاطلاع، إشراف زينب أبو بكر.

واختتم اليوم بورشة إعادة تدوير وأخرى لرسم قاع البحر بالألوان المختلفة تنفيذ الفنانة سالي جمال وإشراف مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل.

حضر الفعاليات العقيد أحمد عبد العزيز مدير أمن مشروع التطوير الحضارى ومدير المدينة، ونفذت بإشراف د.جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف العام على البرنامج الثقافي بمناطق الإسكان البديل، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وتأتي الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء الإنسان ونشر الوعي واكتشاف ورعاية الموهوبين في المناطق الجديدة الآمنة والمطورة.

وللأسبوع الثالث تواليا، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الفعاليات الفنية التي تقدمها بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أول أمس الخميس، عروضا فنية متنوعة لفرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات البرنامج الذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف قدمت به باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة الشرقية منها "الفرح الشرقاوي، الحصان، التحميلة، السبوع".

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدربا الفرقة إكرامي ومدحت محرم عدة فقرات استعراضية لافتة منها "السبوع، تابلوه الألعاب الشعبية، النجرشاد، و الإيقاعات النوبية، السوق الأسواني، الفرح الأسواني والنوبي"، بمصاحبة الأغاني الشعبية التي تشتهر بها محافظة أسوان، بالإضافة إلى فواصل غنائية لمطرب الفرقة الفنان حمادة حربي الذي تغني بمجموعة من أجمل الأغاني منها "نعناع الجنينة، دندنة، بتناديني تاني ليه". 

أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
أطفال بشاير الخير
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