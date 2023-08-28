الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أتلتيك: لاعب وولفرهامبتون يتغيب عن التدريبات للانتقال إلى السيتى

نونيز
نونيز

قالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية اليوم الإثنين، إن البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي تغيب عن تدريبات فريقه اليوم وسط مفاوضات مانشستر سيتي لضمه.

وأوضح التقرير، أن ماتيوس نونيز تغيّب عن تدريبات نادي وولفرهامبتون من أجل السماح له بالانتقال لمانشستر سيتي.

وأكمل، نونيز سيواجه عقوبات تأديبية بعد إغلاق سوق انتقالات في حال لم تتم الصفقه.

وكان وولفز رفض عرض السيتي الأول لضم اللاعب البالغ 55 مليون يورو، ويستعد السيتي لتقديم عرض ثاني يقدر بـ65 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة وولفرهامبتون في يونيو 2027. 

يذكر أن ماتيوس نونيز قد انضم إلى صفوف وولفرهامبتون في صيف 2022 الماضي، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني. 

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين في الصيف الحالي، وهم: الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول من تشيلسي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني على الترتيب، بالإضافة إلى التعاقد مع البلجيكي جيرمي دوكو من فريق رين الفرنسي. 

مانشستر سيتى نونيز ماتيوس نونيز وولفرهامبتون السيتى

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