توشكى 2023.. حلم يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر موقع "يوتيوب"، فيلمًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى، بعد الطفرة الزراعية غير المسبوقة المتحققة فيها خلال الفترة الماضية.

توشكى هي الحلم القديم بإنشاء وادٍ جديد يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، لكن واجهته العديد من التحديات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكى وتقييم الوضع، ومعرفة سبب تعثر المشروع الذي بدأ عام 1997، وواجه المشروع كثبان رملية وأرض صخرية، وضرورة توفير المياه دون التأثير على حصة مصر المائية، وضرورة توفير تمويل ضخم لتوفير محطات كهرباء ومياه عملاقة.

وانطلقت في يوليو 2020 مهمة إعادة إحياء مشروع توشكى عبر تحالف من 162 شركة وطنية، وآلاف من المهندسين والوطنيين والمعدات والآلات.

وتمت تسوية الأرض وتجهيز محطات ضخ المياه لأجهزة الري المحوري، وهي من أفضل طرق الري المميكن، وتم عمل محطات رفع عملاقة، ومحطات للطرد لتوصيل المياه لأراضي توشكى التي تصل من السد العالي إلى قناة الشيخ زايد، ونقل المياه لأفرع رئيسية وتفريعتهم الجانبية، بإجمالي أطوال 385 كيلومترًا، ورفع المياه لمنسوب الأرض بارتفاع 32 مترًا.

استخدمت الدولة كمية كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترات، والذي كان يعيق استصلاح وزراعة 300 ألف فدان، وتمت إقامة 12 ألفًا و350 برجًا هوائيًا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترًا، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات بأطوال 2933 كيلومترًا، وبلغت كميات الحفر 51 مليون متر مكعب.

وتمت زراعة 1.5 مليون نخلة في توشكى، و300 ألف فدان قمح بمشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة في توشكى، و650 ألف فدان قمح بمشروعات «الشركة»، لحصاد مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023/2024.