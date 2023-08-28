الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حِمل مسائى اليوم الإثنين 35 ألف ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حِمل مسائي، اليوم الإثنين، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، في ظل تراوح ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ عند درجات 39 و41 درجة مئوية على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في نهار اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

 وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحِمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الإثنين يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، مع الالتزام بتطبيق برنامج تخفيف الأحمال المقرر العمل به منذ مطلع أغسطس الجاري على مستوى كل محافظات الجمهورية وفقًا للجدول الزمني المقرر الأعمال به في كل منطقة على حدة.
 

الحمل الأدني للكهرباء اليوم الإثنين 

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحِمل الأدنى بلغ أمس الأحد نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحِمل، ظهر اليوم الإثنين، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الإثنين" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.

نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

-إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.
-فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

-استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

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