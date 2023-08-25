الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الجمعة يبلغ نحو 34 ألفًا و600 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الجمعة، يبلغ نحو 34 ألفا و600 ميجاوات.

وكانت توقعات الطقس اليوم الجمعة 25 أغسطس 37° مئوية نهارًا، فيما كانت درجات الحرارة المتوقعة مساء اليوم 25° مئوية. أي أن درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغري 25 درجة مئوية.

وتتأثر عملية إنتاج الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة حسب الموقع الجغرافي للدولة إذ إن مناخ المنطقة هو الحالة العامة للنظام المناخي المؤثر بشكل كبير على عمليات إنتاج الكهرباء.

وذكر المرصد في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 34 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 34 ألفا و800 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الخميس.

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى، اليوم الجمعة يبلغ نحو 34 ألفًا و600 ميجاوات

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلو وات ساعة.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى، اليوم الجمعة يبلغ نحو 34 ألفًا و600 ميجاوات

وفي سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء: 

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

 

الكهرباء مرصد أقصي حمل مسائي الجمعة

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