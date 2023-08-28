الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال غلق الفتحات المخالفة المؤدية لشمال سهل الحسينية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وفي هذا الإطار، وجهت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة برئاسة أحمد زغلف، والادارات المختصة بحي الجنوب، حملة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

وأسفرت الحملة عن غلق 12 فتحة مخالفة على مصرف ولاد علم من الناحية البحرية، ليصبح إجمالي ما تم غلقة 49 فتحة على المصرف.

كما أشار المحافظ، إلى أن حي الجنوب قام بحملة مكبرة لإزالة بناء مخالف على أراضي وممتلكات الدولة وإزالة 2 حالة بناء وتعدى خارج الحيز العمراني  بجمعية ام خلف القبلية وجمعية قبلي ناصر على مساحة إجمالية 500م ،وتم إزالة الأساس ووقف أعمال البناء ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعي وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وشدد محافظ بورسعيد ، أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية

محافظ بورسعيد 52 حملة مكبرة بورسعيد شمال سهل الحسينية مزارع سمكية

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