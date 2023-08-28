بعد حضورها حفل "هاني شاكر".. أول تعليق من الفنانة سميرة عبد العزيز

رحب الفنان هاني شاكر، بوجود الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضمن الحضور في حفله الذي أُقيم على مسرح المحكي بمهرجان القلعة للموسيقي في دورته الـ 31، داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتصدر الحفل بوجود الفنانة سميرة عبد العزيز التريند.

وتفاعلت الفنانة سميرة عبد العزيز، مع الأغاني التي قدّمها "هاني شاكر" سواء القديمة أو الحديثة، خاصًة القديمة منها "نسيانك صعب أكيد، شاور، كل ليلة، فرق في الإحساس، مروق، الكبير، وياريتني"، وكانت هي المرة الأولى التي تحضر فيها المهرجان هذا العام.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا بحب مهرجان القلعة لأنه مهرجان عريق ويٌقام في مكان تاريخي عظيم، مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي، كما أنه مهرجان للناس البسطاء للاستمتاع بنجومهم المفضلين، وانا أحبه كثيرًا، وهو مهرجان جميل وللبسطاء".

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها من محبي وجمهور الفنان الكبير هاني شاكر، خاصًة أنه من فنانين الزمن الجميل، لذا قررت أن تحضر حفلته هذا العام من فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ 31 من النسخة الحالية.

الفنان هاني شاكر

هاني شاكر في ثالث أيام مهرجان القلعة للموسيقي

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان هاني شاكر، كانت حفلته في اليوم الثالث من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31 من مهرجان القلعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على مسرح المحكي، ورفع الحفل شعار كامل العدد في الحفل.

أغاني الفنان هاني شاكر في حفل القلعة

وأحيي النجم هاني شاكر الحفل بمجموعة من أغانيه المفضلة للجمهور، والتي كان من بينها نسيانك صعب أكيد وشاور وكل ليلة وفرق في الإحساس ومروق والكبير وياريتني وكده برضو ياقمر وانتي لسة بتسألي ولو بتحب ومشتريكي، كما قدم اغنية جانا الهوا للعندليب عبد الحليم حافظ وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه خلال حفله، واختتم حفله بأغنية علي الضحكاية.