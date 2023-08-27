سميرة عبدالعزيز تحضر حفل هانى شاكر ونادية مصطفى بمهرجان القلعة (صور)

حرصت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز على حضور حفل النجم هاني شاكر والمطربة نادية مصطفى المقامة اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

سميرة عبد العزيز

والتف الجمهور حول سميرة عبدالعزيز لالتقاط الصور التذكارية برفقتها، وأعربت في تصريح خاص لـ"الدستور" عن سعادتها بأجواء المهرجان والذي يعد واحدا من اهم المهرجانات الفنية والغنائية في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنها واحدة من جمهور النجمين هاني شاكر ونادية مصطفى.

سميرة عبد العزيز

ومن المقرر أن يصعد بعد قليل النجم هاني شاكر لإحياء الفاصل الثاني من الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.