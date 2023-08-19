السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز،  عن أن أزمتها مع الفنان محمد رمضان انتهت، وكشفت عن تفاصيل الأزمة التي استمرت لفترة طويلة بينهما.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، إن مؤلفًا طلب منها المشاركة في أحد الأدوار فطلبت منه قراءة النص، لأنها لا تشارك في أي عمل دون قراءة النص، وقرأته فوجدت أنها تقدم دور أم بلطجي، فاعتذرت له وقلت له "أنا لا أقدم دور أم بلطجي".

وأضافت، أن المؤلف يبدو أنه أبلغ محمد رمضان بردها، وفوجئت برسالة خاصة على هاتفها من محمد رمضان  قال فيها: "إنتي ترفضي تعملي أمي، أنا أمي جزمتها برقبتك"، مؤكدة أنها أخذت الرسالة وأرسلتها للفنان أشرف زكي، وطلبت منه أن يرى المشكلة.

ذهابها خِفْية للمسرح لمشاهدة محمد رمضان

وتابعت، أن الفنان أشرف زكي، ناقشه في الأزمة، مؤكدة أنها قررت أن ترى كيف يمثل فذهبت وقطعت تذكرة ودخلت مسرحية لمحمد رمضان، دون أن يعرف أحد وذهبت متأخرة بعض الوقت حتى لا يراها أحد، مؤكدة أنها رأته يمثل ومهتم بالمسرح وأنها تحب المسرح، وانتهى الموضوع بالنسبة لها ولكن الصحافة هي من تردد الموضوع دائمًا.

وأكدت أن الأزمة انتهت الآن تمامًا وأن محمد رمضان، مثل ابنها وتتمنى له النجاح وكل من يحب المسرح تحبه.

سميرة عبدالعزيز محمد رمضان أمي جزمتها برقبتك رسالة تفاصيل الأزمة

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