الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تفحم 3 جثث بالمنوفية.. شاهد عيان: «النيران اشتعلت بكابينة السيارة النقل»

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا تسبب في حالة من التكدس المروري استمرت لساعات، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص، بينهم جثتان متفحمتان، وإصابة واحدة، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة بأخرى مركونة على جانب الطريق باتجاه بنها.

وأكد أحد شهود العيان، أنه سمع ارتطام شديد في الساعات الأولى من الصباح وخرج مهرولًا إلى الطريق ليجد النيران اشتعلت في كابينة السيارة النقل، ما أدى إلى وفاة شخصين.

 

توقف السيارات المارة لنجدة المصابين 

وأوضح شهود العيان أن عددًا من السيارات توقفت في الطريق لمحاولة المساعدة وجرى طلب النجدة وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف سائق السيارة المركونة وآخر كان معه، مصابين في الحادث، وتوفي السائق متأثرًا بإصابته.

ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق السيارة النقل المتسببة في الحادث واستخراج جثماني السائق ومساعدة متفحمتين وجرى نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، في انتظار معرفة هويتهما.

أسماء المتوفين 

وكشف مصدر طبي في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن سيارات الإسعاف نقلت كلًا من "أ، م - 42 سنة" سائق وتوفي متأثرًا بإصابته، "أ، ع - 25 سنة" مصاب، بالإضافة إلى جثتين متفحمتين مجهولتين جار اتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على هويتهما.

حادث الإقليمي المروع محافظة المنوفية توقف الطريق بسبب الحادق احتراق سيارة نقل مصرع ثلاثة أشخاص بحادث إقليمي المنوفية

مواد متعلقة

"بيطرى المنوفية" يضبط 10 أطنان لحوم فاسدة ومجهولة المصدر ببركة السبع

التصريح بدفن جثمان شاب غرق بترعة سرس الليان في المنوفية

أمن المنوفية يكثف تحرياته لضبط تشكيل عصابي سرق درجاتين بالباجور

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب