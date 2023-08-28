بعد تفحم 3 جثث بالمنوفية.. شاهد عيان: «النيران اشتعلت بكابينة السيارة النقل»

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا تسبب في حالة من التكدس المروري استمرت لساعات، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص، بينهم جثتان متفحمتان، وإصابة واحدة، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة بأخرى مركونة على جانب الطريق باتجاه بنها.

وأكد أحد شهود العيان، أنه سمع ارتطام شديد في الساعات الأولى من الصباح وخرج مهرولًا إلى الطريق ليجد النيران اشتعلت في كابينة السيارة النقل، ما أدى إلى وفاة شخصين.

توقف السيارات المارة لنجدة المصابين

وأوضح شهود العيان أن عددًا من السيارات توقفت في الطريق لمحاولة المساعدة وجرى طلب النجدة وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف سائق السيارة المركونة وآخر كان معه، مصابين في الحادث، وتوفي السائق متأثرًا بإصابته.

ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق السيارة النقل المتسببة في الحادث واستخراج جثماني السائق ومساعدة متفحمتين وجرى نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، في انتظار معرفة هويتهما.

أسماء المتوفين

وكشف مصدر طبي في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن سيارات الإسعاف نقلت كلًا من "أ، م - 42 سنة" سائق وتوفي متأثرًا بإصابته، "أ، ع - 25 سنة" مصاب، بالإضافة إلى جثتين متفحمتين مجهولتين جار اتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على هويتهما.