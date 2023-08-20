بينهم طفلان.. بالأسماء| إصابة 14 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على طريق الباجور

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم مروع بينهم طفلان على طريق مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية عقب انقلاب سيارة ميكروباص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحويل المصابين لمستشفى الباجور العام.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور بلاغ يفيد بإصابة 14 شخصًا وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، كما انتقلت قوة من مركز الشرطة؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

أكد مصدر لـ"الدستور" أن انقلاب سيارة ميكروباص تسببت في إصابة 14 شخصًا وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، مشيراً إلي أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفلقة بالجسم، مؤكداً أنه تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ويتلقي المصابين الرعاية الصحية اللازمة.

والمصابون هم: إسلام السيد علي 33 سنة مقيم بقرية الجزيرة الشرقية، ومحمد عبدالله 26 سنة مقيم بقرية العطف، ورضا عبدة 15 سنة، ورشا سعيد 38 سنة، وعبير محمد 33 سنة، وسحر عطية 26 سنة ، وأمينة محمد 40 سنة، وزينب السيد 41 سنة، وعطيات محمد 65 سنة، وولاء حافظ 35 سنة، وهند سعيد 35 سنة، وسعاد محمد 45 سنة، مقيمون بمركز الباجور، وأحمد محمد عبد العاطي طفل سنتين ونصف، ونور على محمد عمرها 5 سنوات.