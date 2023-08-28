الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": 2006 بداية القضاء على تنظيم الجهاد والتوحيد فى مصر

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم الجهاد والتوحيد حاول الدخول إلى مساجد سيناء من خلال شعاراته الاستعطافية التي تدور حول الثأر للإسلام والمناهضة ضد الاحتلال، فكان يتم بث أفكار التنظيم بشكل مدروس وبطيء للغاية ليصلوا إلى أكبر عدد ممكن من المناصرين، وبالفعل حصد هذا التنظيم الكثير من المساعدات اللوجيستية من المواطنين.

القضاء على تنظيم الجهاد والتوحيد

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عام 2006 كان بداية القضاء على تنظيم الجهاد والتوحيد في مصر، حيث استطاعت قوات الأمن المصرية رسم خريطة معلوماتية سريعة بعد تفجير دهب، وبالتالي تم تحديد عناصر التنظيم ومعرفة المقر الرسمي لهم، ثم بدأت عمليات المطاردة، وقام خميس الملاحي أحد أعضاء التنظيم في هذا التوقيت عمل عملية دعائية هدفها الهجوم على قوات متعددة الجنسيات التي كانت توجد في شمال سيناء، ولم يكتب النجاح لهذا الهجوم على الإطلاق.

وأشار في حديثه إلى أنه كانت هناك محاولة استهداف قوية لقوات أمن مصرية بقسم الشيخ زويد بعد مطاردة الجيش لعناصر التنظيم.

وتابع:" القوات المصرية استطاعت تحديد بشكل واضح الأسماء والشخصيات والنطاق الجغرافي لهذا التنظيم، وبالفعل حدثت عمليات تمشيط كبيرة للغاية، وتم القبض على عدد كبير من عناصر التنظيم، وتم محاصرة منطقة جبل الحلال عام ٢٠٠٨ بعد أن تم القضاء بشكل كامل على هذه الخلية الإرهابية".

واستطرد: "عناصر التنظيم والجهاد قتلوا أنفسهم في اقتحامات الأمن لجبل الحلال، حيث قاموا بتفجير أنفسهم لعدم قدرتهم على مواجهة قوات الأمن، وتم القضاء على هذا التنظيم بعد مطاردة ومواجهات أمنية شرسة لمدة عام ونصف".

وأضاف أنه تسربت بعض عناصر التنظيم أثناء مطاردة قوات الأمن، وهذه العناصر نشأت منذ الصغر على أيدي تنظيمات غزة الإرهابية وتنظيم الجهاد والتوحيد بسيناء.

وذكر أن شمال سيناء نعمت بالهدوء منذ عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١١، حيث سيطرت قوات الأمن بصورة كبيرة على هذه المنطقة.

برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز الجهاد والتوحيد

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