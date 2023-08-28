خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد أعلن إجراءه عملية تفجيرية كل عام

قال خالد عكاشة، الكاتب والباحث، ورئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن تنظيم التوحيد والجهاد أعلن عبر وكالات الإعلام العالمية أن المسئول عن تنفيذ عملية تفجيرات طابا، وأن هذه العملية بمثابة ثأر لمقتل الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الذي تم اغتياله في نفس العام 2004.

التوحيد والجهاد

وأكد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كانت هناك سرية تامة للمعلومات عن هذا التنظيم، ولهذا عمليات الأمن كانت تسير على قدم وساق لحل هذه الشفرة الإرهابية، معبرًا: "التنظيم كان قادرا على إخفاء معلوماته بالكامل نظرًا لتواجد نصف الحزب وأنصاره في شمال سيناء، وظل هذا التنظيم يمارس عمله السري حتى عام 2005، حيث قرر التنظيم أن يقوم بعملية إرهابية كل عام".

تفجير شرم الشيخ

وأضاف في حديثه، أن التنظيم قام بعمليه إرهابية في مدينة شرم الشيخ عام 2005، وكان هذا التفجير ثلاثي من خلال 3 سيارات مفخخة، وكانت إمكانيات التنظيم تشير إلى تمويلات كبيرة من التنظيم الموجود في فلسطين.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج “الشاهد” أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.