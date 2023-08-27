الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسي

معتز محمود: توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة نقلة اقتصادية مهمة لمصر

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة في مصر، مشيرا إلى أنه توجه هام، لاسيما وأن هذا النوع من التصنيع يستوعب آلاف من العمالة، ويسد حاجة السوق المحلي.

وأشار محمود في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وقال إن التوجيهات الرئاسية في منتهى الأهمية لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر وتغطية الاحتياجات المحلية منها بالخصوص ووجود فرص للتصدير.

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تطوير منظومة الصناعات الثقيلة 

ولفت النائب، إلى تناول الاجتماع الرئاسي متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وكذلك استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي قادرة على إدخال مصر عصر جديد للتصنيع وإحداث طفرة بالقطاع الصناعي، وبالأخص الصناعات الثقيلة، وجذب الاستثمارات فيها وهو قطاع حيوي قادر تماما على استيعاب عشرات الآلاف من العمالة في الجمهورية الجديدة.

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توجيهات رئاسية 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب دعم الصناعة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي صناعة الحديد والصلب في مصر توجيهات الرئيس بدعم الصناعة

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