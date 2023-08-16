الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية إنجاز يخدم الملايين

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، مستشهدا بإعلان تطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية.

وأشار محمد محمود، في تصريحات اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وغيرهم من المسئولين، للاطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت رئيس صناعة البرلمان إلى أن تطوير مستشفيات جامعة عين شمس يخدم مئات الآلاف من المترددين عليها، ما يعتبر نقلة حقيقية في قطاع الصحة.

 ونوه بأن إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

وأشاد بتوجيهات الرئيس بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس، علاوة على تعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

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