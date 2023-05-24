كيف يتم تطوير الصناعات المصرية؟.. رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات يجيب

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن هناك توافق على الحلول التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن التنفيذ هو الذي يكون صعبًا.

وأضاف شعيرة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن ما نحتاجه حاليًا لدعم الصناعة وتطويرها هي الإرادة السياسية وهي متوفرة، بالإضافة إلى التنفيذ الحقيقي للإجراءات والآليات على أرض الواقع.

وأكد على جاهزيتهم للعمل على تطوير ملف الصناعة، مشددًا على ضرورة العمل بأكثر جدية، والعمل مع المستثمر باعتباره عميل، لافتًا إلى أن العميل الخاص بجهة معينة هو أفضل مسوق وأكثر مسوق يمتلك المصداقية.

وأشار إلى أن هناك فرق بين التطوير الصناعي وهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن التطوير الصناعي يعتبر قطاع خاص يعمل بدور تكاملي مع دور الدولة في توفير الأراضي والمناطق الصناعية المرفقة القائمة على أسس علمية والتي يتم عمل عملية تشغيل وصيانة بعد إقامة المنطقة، في حين أن هيئة التنمية الصناعية توقع مع المطور الصناعي حتى يقوم بعمل المناطق الصناعية لها بهذا الشكل.