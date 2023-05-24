الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتم تطوير الصناعات المصرية؟.. رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات يجيب

المهندس باسل شعيرة
المهندس باسل شعيرة

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن هناك توافق على الحلول التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن التنفيذ هو الذي يكون صعبًا.

وأضاف شعيرة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن ما نحتاجه حاليًا لدعم الصناعة وتطويرها هي الإرادة السياسية وهي متوفرة، بالإضافة إلى التنفيذ الحقيقي للإجراءات والآليات على أرض الواقع.

وأكد على جاهزيتهم للعمل على تطوير ملف الصناعة، مشددًا على ضرورة العمل بأكثر جدية، والعمل مع المستثمر باعتباره عميل، لافتًا إلى أن العميل الخاص بجهة معينة هو أفضل مسوق وأكثر مسوق يمتلك المصداقية.

وأشار إلى أن هناك فرق بين التطوير الصناعي وهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن التطوير الصناعي يعتبر قطاع خاص يعمل بدور تكاملي مع دور الدولة في توفير الأراضي والمناطق الصناعية المرفقة القائمة على أسس علمية والتي يتم عمل عملية تشغيل وصيانة بعد إقامة المنطقة، في حين أن هيئة التنمية الصناعية توقع مع المطور الصناعي حتى يقوم بعمل المناطق الصناعية لها بهذا الشكل.

الأكثر قراءة

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

خلف الله: 48 مليون جنيه تكلفة أعمال الطرق الداخلية لمشروع "جنة دمياط"

مصرع الفنان الأسوانى "حمو بهريف" فى حادث مروع بالأقصر

المعمل الجنائى يعاين حريق استراحة المركزى للمحاسبات فى الواحات البحرية

حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى الموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

عبد الرحيم طايع

زوجتي ممثلة!

مدحت بشاى

الإبداع الاقتصادى.. والهوية الثقافية

لواء.حمدى البطران

لجان المثقفين

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية