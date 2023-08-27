الرئيس السيسى يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

يأتي ذلك استكمالًا لاجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حيث تأتي الضوابط كالتالي:

1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.