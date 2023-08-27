الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حضور كبير لحفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة

حفل كايروكي
حفل كايروكي

يواصل برنامج "مساء دي إم سى"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سى"، متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقال محمد سعد، مراسل البرنامج من العلمين، إن هناك حضورا كبيرا لحفل كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف أن حفل فرقة كاريوكى شهد إقبالًا ضخمًا من قبل الزوار، حيث لم يكن هناك مكان خالٍ في مدينة العلمين بسبب حجم الحضور.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد مدينة العلمين إقبالا ضخما في حفل المطرب، ويجوز المقرر تنظيمه خلال الأيام المقبلة بمهرجان العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين الجديدة ايمان الحصري مساء دى ام سى

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