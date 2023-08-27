الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفنان مسلم: سعيد جداً بمشاركتى فى مهرجان العلمين الجديدة ولم أتوقع رد فعل الجمهور

الفنان مسلم في مهرجان
الفنان مسلم في مهرجان العلمين

أعرب الفنان مسلم ، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، معقبا: "سعيد جدا بمشاركتي في مهرجان العلمين الجديدة وبذلت جهد كبير حتى أصل إلى هذه المرحلة". 

 

وأضاف مسلم خلال لقاءه مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "لم أكن أتوقع رد فعل الجمهور، لكن بفضل الله ما حدث أفضل مما كنت أتمناه، وكنت أركز وأنا على المسرح أن تكون انفعالات الجمهور ثابتة معي، وكنت كلما انتهيت من أغنية وبدأت في الأغنية الأخرى أجد أن تفاعلات الجمهور في تزايد". 

 

وأوضح أن أغنية "طب أقولك" هي أكثر الأغنيات التي لاقت تفاعلاً مع جمهور مهرجان العلمين، لافتاً إلى أن هذه الأغنية وضعته في مكانة جيدة جدًا كان يتمنى الوصول إليها في مسيرته الفنية. 

 

وأشار إلى أن الراب والمهرجات يعتبر لون قريب من الشباب والمراهقين وتصل إليه بسرعة. 

مهرجان العلمين الجديدة برنامج التاسعة الفنان مسلم فعاليات مهرجان مهرجان العلمين الجديدة 2023

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