الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء.. منح الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة تعميق التصنيع المحلى وحبس لصوص الهواتف

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار المساء اليوم الأحد، ما بين أخبار فنية وأخرى هامة عن السياحة، وفى هذا السياق ننشر أبرز أخبار هذا المساء:

استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند الدخول للمواقع الأثرية

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من شركات السياحة بضرورة التزامهم بتوجيه المندوبين أو المرشدين السياحيين التابعين لهم بالالتزام بأي من طرق الدفع سواء باستخدام الكروت البنكية وكارت ميزة ومحاولة تجنب الشراء الفوري للتذاكر من جميع المناطق الأثرية، حرصًا على راحة السائحين ووقتهم. 

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الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
ووجه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. 

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حبس لصوص الهواتف المحمولة في الموسكي

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـسرقة الهواتف المحمولة في منطقة الموسكى.

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نادية مصطفى: أشعر بسعادة كبيرة بالغناء في مهرجان القلعة كل عام

أعربت المطربة الكبيرة نادية مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقالت نادية على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين خلال حفلها الغنائي المقام حاليًا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 أنها تشعر بسعادة كبيرة أثناء غنائها أمام جمهور مهرجان القلعة كل عام.

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