الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب "التسلق وكسر الكالون".. حبس لصوص الهواتف المحمولة فى الموسكى

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـسرقة الهواتف المحمولة في منطقة الموسكى.

بأسلوب "التسلق وكسر الكالون".. حبس لصوص الهواتف المحمولة فى الموسكى

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه 

بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

سرقة الهواتف المحمولة النيابة العامة التسلق وكسر الكالون لصوص الموسكي

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