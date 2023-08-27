بزعم تسفيرهم.. حبس سائق استولى على 64 ألف جنيه من مواطنين بسوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000 بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

بداية الواقعة عقب ورود محضر إلى مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ من نجار و"2" آخرين يقيمون دائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشاه لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 64.000 بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

تم استصدار إذن النيابة العامة وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

عقوبة جريمة النصب في القانون المصري

تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه:”يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر في حالة الظرف المشدد وفقا لقانون العقوبات.