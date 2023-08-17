في السعودية.. أبطال وصنّاع "وش في وش" يحتفلون بالعرض الأول للفيلم

قرّر أبطال وصنّاع عمل فيلم "وش في وش" السفر إلى السعودية للاحتفال بالعرض الأول لفيلهم بها بعد افتتاحه فى مصر أول أمس، والذي يحافظ حتى الآن، على الصدارة في شباك التذاكر بالسينمات.

وتوجه كل من الفنان محمد ممدوح وأنوشكا ومحمود الليثي إلى السعودية أمس، بصحبة المنتج أحمد فهمي منتج العمل لحضور العرض مع الجمهور والعودة سريعًا إلى القاهرة، لاستكمال كلٍ منهم أعماله الفنية التي يعملون عليها في الوقت الحالي بعد نجاح فيلمهم "وش في وش".

إيرادات الفيلم فى أول يوم عرض بمصر

وتمكن فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح من المنافسة على المراكز الاولي ضمن الأعمال السينمائية التي تعرض الآن في السينمات.

وحقق “وش في وش ليلة” أمس إيرادات وصلت إلى 507.085 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني ضمن الأعمال التي تعرض حاليا في موسم فصل الصيف.

أبطال فيلم "وش في وش"

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

شخصيات الأبطال في فيلم وش في وش

يتناول فيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل قصص مختلفة بين كل ثنائى في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامى مغاورى)، وحكاية عزيز (بيومى فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامى) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) و مجدي (خالد كمال).